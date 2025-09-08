Dopo un weekend di sole e temperature estive, l’Italia si prepara a un radicale cambio del meteo. L’anticiclone che ha dominato nei primi giorni di settembre sta cedendo il passo a una perturbazione atlantica che, secondo le previsioni di iLMeteo.it, porterà tempo instabile e tratti autunnali soprattutto al Centro-Nord.

Il meteorologo Federico Brescia spiega all’Ansa che la settimana sarà caratterizzata da rovesci e temporali diffusi, con il culmine previsto tra martedì e giovedì.

Lunedì 8 settembre: cielo nuvoloso a tratti al Nord, più soleggiato al Centro e al Sud.

Martedì 9 settembre: dal mattino temporali sulla Liguria centro-orientale, coste toscane e Alpi; peggioramento nel pomeriggio su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, piogge anche in Toscana e Sardegna.

Mercoledì 10 settembre: giornata clou del maltempo. Temporali intensi sulle regioni tirreniche, in particolare Lazio e Toscana, con rischio nubifragi e allagamenti. Instabilità diffusa anche al Nord, mentre al Sud le prime piogge interesseranno la Campania.

Le aree più a rischio sono Liguria, alta Lombardia, Toscana e Nord-Est, dove potrebbero formarsi supercelle temporalesche capaci di generare grandinate di grosse dimensioni.

Secondo le previsioni, giovedì il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, lasciando gradualmente spazio a un miglioramento al Nord. La tendenza indica un weekend più stabile e soleggiato, ma non mancheranno locali episodi di instabilità.

Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone segnalate come più esposte, dove il rischio di nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità resta elevato.