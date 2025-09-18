Meteo, sull'Italia splenderà il sole e le temperature saranno estive fino a domenica. Ma con l'equinozio d'autunno arriverà il maltempo

Le previsioni meteo per l’Italia annunciano un fine settimana all’insegna del sole e del caldo, prima di un cambio radicale atteso con l’arrivo dell’equinozio d’autunno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’ultima settimana d’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34°C, ma già da lunedì 22 settembre il Paese dovrà fare i conti con un’ondata di maltempo.

Caldo record per metà settembre

L’alta pressione nordafricana dominerà la scena fino a domenica, garantendo cieli sereni e temperature ben oltre la media stagionale. In Sicilia si toccheranno i 34°C diffusi, mentre a Firenze e Terni si arriverà a 33°C. Caldo anche a Napoli, Caserta, Benevento e Oristano con punte di 32°C, mentre a Roma le massime si assesteranno intorno ai 31°C.

Il picco del caldo settembrino è atteso tra sabato e domenica: valori oltre i 30 gradi in gran parte della Penisola, dalla Toscana all’Umbria, dalla Campania al Trentino Alto Adige, fino alla Sardegna e alla Pianura Padana.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 18 settembre: sole e caldo al Nord, Centro e Sud.

Venerdì 19 settembre: tempo stabile e temperature elevate in tutta Italia.

Sabato 20 settembre: scenario invariato, con sole e clima estivo diffuso.

Domenica 21 settembre: ultime ore dell’anticiclone, con valori ancora elevati.

Maltempo da lunedì 22 settembre

Con il primo giorno d’autunno, le condizioni cambieranno rapidamente. Una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali a partire dal Nord e dal Centro tirrenico, aprendo una fase di instabilità destinata a proseguire nei giorni successivi.

Il contrasto tra il caldo accumulato e le nuove correnti fresche potrebbe accentuare i fenomeni, con temporali localmente intensi.