Salvini accusa Metsola di cercare l’inciucio con la sinistra, lei replica: “Il mio messaggio è europeista”

Metsola replica a Salvini dopo l’attacco e le insinuazioni del leader della Lega nei confronti della presidente del Parlamento Europeo. E gli alleati prendono le distanze dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Metsola replica a Salvini

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha risposto a Matteo Salvini nel suo passaggio in Italia. “La risposta è chiara. Sono qua come presidente del Parlamento europeo, volevo venire al Sud d’Italia per fare un appello ai cittadini italiani a partecipare alle elezioni di giugno. E’ un messaggio pro europeista che vuole che noi per i 5 anni che vengono scegliamo la direzione dell’Europa. Quando dico questo significa trovare delle soluzioni sull’immigrazione, sull’ambiente, sulla politica digitale. Su questo lavoro molto bene con tutti i deputati italiani da qualsiasi gruppo politico provengano”.

Le parole del leader della Lega

L’attacco e le parole di Salvini da Bruxelles sono state davvero forti nei confronti della presidente del Parlamento Europeo: “Cerca un nuovo inciucio con le sinistre, come quelli – dice il leader della Lega – che hanno portato l’Ue ai problemi di oggi”.

Tuttavia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani prende le distanze dalle parole del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: “Salvini è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma non faremo mai un’alleanza con Afd e con la signora Le Pen. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all’Europa ed essere realisti”.

