Dagli estremisti neri di Capound (leggi l’articolo) a Pippo Franco, l’esercito di candidati a sostegno dell’aspirante sindaco di Roma Enrico Michetti è variopinto. E al Municipio XIV è spuntata fuori pure Regina Profeta (nella foto), ex soubrette nota alle cronache come la massaggiatrice dell’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, finita nell’inchiesta sulla cricca del G8 alla Maddalena, accusata di sfruttamento della prostituzione per i fatti del Salaria sport village e poi assolta. Chi l’ha candidata? Forza Italia. Intercettata mentre parlava con un’altra dipendente dello Sport Village, chiedendo se fosse andato tutto bene con Bertolaso, si era sentita rispondere: “Ho fatto un massaggio meraviglioso… lui ha visto le stelle”. Accuse sempre respinte da Regina Profeta, che nel 2018 è stata appunto assolta e ora candidata.