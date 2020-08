Migliora la curva. Nuovi contagi ancora in calo. Sono 878 quelli isolati nelle ultime 24 ore. Solo il Molise è Covid free

Sono 878 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 953), che portano ad un totale di 19.714 persone attualmente positive. I casi totali registrati da inizio pandemia, riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, passano quindi a 261.174. Il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore sale di 4 unità, per totale di 35.445 vittime. Le persone ancora ricoverate con sintomi sono 1.058 (+13 rispetto a ieri), 66 delle quali sono in terapia intensiva (+1), 18.590, invece, quelle in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 72.341, per un totale di 8.125.892. Il Molise è l’unica regione che nelle ultime 24 ore non ha registrato nemmeno un caso, mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 143, seguito dalla Campania con 138.