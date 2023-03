Migranti, bloccata a Lampedusa la nave dell’Ong finanziata da Banksy

La nave “Louise Michel” dell’ong, finanziata dall’artista Banksy, è stata fermata nel porto di Lampedusa per le violazioni del nuovo decreto immigrazione del governo. Lo riferisce la stessa ong che spiega “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. Prima di raggiungere Lampedusa la nave aveva compiuto cinque salvataggi.

La “Louise Michel”, dell’omonima Ong, è stata sottoposta a fermo amministrativo dalla Capitaneria di porto di Lampedusa, in base all’ultimo decreto del governo sulle Ong, dopo che sabato scorso aveva soccorso complessivamente 5 imbarcazioni.

Alle 2,10 il primo intervento nei confronti di due gruppi di 38 migranti ciascuno, trasbordati successivamente sulla motovedetta Cp273 della Guardia Costiera. Alle 6,30 la nave ha sbarcato sul molo commerciale altre 78 persone che erano su un gommone, ma anche altri 39 (9 donne) che viaggiavano su un’imbarcazione in ferro di circa 7 metri, ed ancora altri 39 (6 donne e 1 minore) e poi 24 (6 donne e 1 minore).

La nave della ong finanziata da Banksy è stata sottoposta a controlli circa le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e sui requisiti di idoneità nautica alla sicurezza della navigazione. Non è ancora chiaro, per quali violazioni al decreto immigrazione sia scattato il fermo. Secondo la normativa vigente, l’equipaggio della nave doveva chiedere, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco.

La nave dopo il primo soccorso era diretta a Trapani ma ha continuato a compiere salvataggi

La nave era diretta a Trapani. Dopo il primo intervento di soccorso in acque Sar le era stato infatti stato assegnato il porto di Trapani per lo sbarco dei migranti tratti in salvo. L’equipaggio – violando le disposizioni del nuovo decreto del governo sulle Ong – ha invece continuato ad effettuare altri soccorsi.

Grimaldi: “Non vedo l’ora di sentire Piantedosi che dà colpe a Bansky”

“La nave ‘Louise Michel’ è in stato di fermo nel porto di Lampedusa perché accusata di aver violato il nuovo decreto Ong. Troppi soccorsi. Non vedo l’ora di sentire Piantedosi che dà colpe a Bansky e prova a prenderlo in tutto il GloboTerraqueo. Se non fosse tutto vero ci sarebbe solo da ridergli forte in faccia” ha commentato il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

