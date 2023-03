Migranti, click day per oltre 82mila lavoratori stagionali

Sono 82.705 i migranti attesi in Italia dal decreto flussi. Oltre la metà sono lavoratori agricoli stagionali.

Oggi è il click day, con l’attesa dell’arrivo in Italia degli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto di programmazione transitoria dei flussi. Il numero di ingressi per il 2023 supera di circa 13mila unità rispetto ai 69.700 migranti entrati nel nostro Paese lo scorso anno.

Dei nuovi ingressi previsti, oltre la metà (44.000, contro i 42.000 dello scorso anno) rappresentano le quote per il lavoro stagionale attese principalmente nelle aziende agricole, oltre che nel settore turistico alberghiero. Un numero, tuttavia, ancora basso secondo le maggiori organizzazioni agricole, secondo le quali nelle campagne servirebbero 100.000 addetti.

Dopo i 3mila arrivati dalla Tunisia nel fine settimana, nella notte sbarco autonomo di 650 migranti arrivati dalla Libia nel porto di Roccella Ionica

Intanto proseguono gli sbarchi. Dopo il record registrato nel fine settimana, la scorso notte 650 migranti sono arrivati nel porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. I migranti dell’ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo.

I migranti approdati nella notte a Roccella Ionica sarebbero tutti in buone condizioni di salute sono stati sistemati al momento su una delle aree del porto vicine alla tensostruttura all’interno della quale sono momentaneamente ospitate altre persone giunti con gli sbarchi dei giorni scorsi.Solo nel porto di Roccella Ionica, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone.

Nel porto della città calabrese, subito dopo l’arrivo del barcone, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici senza frontiere, in attesa che si proceda ad una migliore sistemazione.

