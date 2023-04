Migranti, il Governo è in tilt e ricorre allo Stato di emergenza

Potrebbe approdare oggi stesso in Consiglio dei ministri la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale in materia di migranti. La decisione – secondo quanto ha riferito l’Ansa e poi confermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci – è maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e lo stesso Musumeci.

Il Consiglio dei ministri potrebbe approvare oggi la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale in materia di migranti

“Lo stato d’emergenza sarà nazionale, abbiamo la necessità di aiutare le regioni perche’ si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo” ha detto Musumeci auspicando “che l’Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo a disposizione e se si interviene nei paesi da cui ci si muove, neutralizzando la mafia degli scafisti, forse riusciremo a evitare il peggio”.

“Lo stato di emergenza – ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare – consente la deroga ad alcune norme dell’ordinamento vigente ma il grosso lo fa l’Europa perché se noi riusciamo a raggiungere accordi con i paesi di partenza, neutralizziamo la mafia degli scafisti, e consentiamo i flussi regolari dei migranti, riusciamo a sottrarre questa povera gente che qualche volta finisce anche in una tomba senza croce”.

Salvini: “È fondamentale che l’Europa si svegli e intervenga”

“È fondamentale che l’Europa si svegli e intervenga: è da anni che chiacchiera, ma non ha mai mosso un dito. Mille arrivi al giorno noi non siamo assolutamente in grado di sostenerli economicamente, culturalmente e socialmente. Se l’Europa c’è, visto che siamo contribuenti netti per miliardi di euro l’anno, è il momento che lo dimostri, da soli non ce la facciamo” ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Bonelli: “Esiste una crisi umanitaria in Africa e in altre parti del mondo”

“Non so cosa possa essere lo stato di emergenza, so che esiste una crisi umanitaria in Africa e in altre parti del mondo da cui persone scappano per avere una risposta migliore, quella crisi umanitaria è già nota da tempo adesso non so cosa intende fare il governo e quali conseguenze ci saranno, dobbiamo leggere gli atti” ha detto il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, commentando la possibilità che il Governo dichiari lo Stato di emergenza per fare fronte agli sbarchi di migranti.

Leggi anche: Tremila sbarchi in tre giorni. La Guardia Costiera impegnata a soccorrere oltre 1.200 migranti al largo di Lampedusa e nel mar Ionio