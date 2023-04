Migranti, oltre tremila arrivi nel ponte di Pasqua

Circa 2000 i migranti tratti in salvo nel ponte di Pasqua. Per altri 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso nello Ionio.

Il ponte di Pasqua ha portato sulle coste italiane oltre tremila migranti. Numerose le operazioni di soccorso della Guardia Costiera, che sta operando in diversi scenari, tra cui al largo dell’isola di Lampedusa e nel mar Ionio.

Nelle operazioni di soccorso, da venerdì al lunedì di Pasquetta, sono circa 2000 le persone tratte in salvo e per altre 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Un peschereccio, con circa 800 migranti a bordo, è stato intercettato a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque SAR italiane. Il salvataggio è stato reso complesso a causa del sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in mare la nave Peluso con il supporto di tre motovedette SAR della Guardia Costiera e l’assistenza di una nave mercantile che era presente in zona.

Circa 400, invece, i migranti presenti a bordo di un secondo peschereccio, segnalato anche da Alarm Phone e intercettato dalla nave Diciotti della Guardia Costiera a circa 170 miglia a Sud-Est di Capo Passero, al largo della Calabria ionica.

A Catania due tensostrutture accoglieranno circa 700 persone

A Catania sono in corso da ieri sera le operazioni logistiche per il montaggio di due tensostrutture per accogliere i circa 700 migranti salvati nell’area ionica dalla Guardia costiera e assegnati al porto di Catania. La Protezione civile regionale sta dando supporto al Comune per favorire l’accoglienza e la sistemazione temporanea dei Migranti nell’ex hub vaccinale di via Forcile, a San Giuseppe La Rena.

