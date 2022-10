Migranti, incendio su un barcone a largo di Lampedusa: due bambini sono morti

Migranti, incendio su un barcone a largo di Lampedusa. Un’ennesima tragedia si è consumata nelle acque che spesso si ritrovano ad accogliere vittime innocenti di un processo che non si sa se mai vedrà una fine. Purtroppo, questa volta ad avere la peggio sono stati due bambini, di uno e due anni. Diversi i ferita e una donna dispersa in mare.

Migranti, incendio su un barcone a largo di Lampedusa

Ancora una volta Lampedusa piange si dispera per ciò che si consuma in mare. Nelle ultime ore si è verificata un’esplosione su un barcone con 37 migranti a bordo diretto proprio sulle coste di Lampedusa. A confermare l’incidente fonti della Capitaneria di porto. E’ stata aperta un’indagine per stabilire cosa abbia innescato le fiamme. La procura della Repubblica Agrigento, con il capo dell’ufficio facente funzioni Salvatore Vella, ha aperto un’inchiesta per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato.

Due bambini sono morti

Una tragedia nella tragedia. Nell’incendio sono morti due bambini, di uno e due anni. Inoltre, diversi sono stati i feriti: la più grave, madre di una delle piccole vittime, sarebbe una donna d 25 anni, incinta, intubata e trasportata in elisoccorso al Civico di Palermo. Tutti gli altri a bordo sarebbero stati ustionati dalle fiamme che si sono poi sviluppate a bordo dell’imbarcazione. Secondo le testimonianze dei migranti la madre dell’altro bimbo deceduto sarebbe dispersa in mare. Le salme dei bambini sono già sbarcate a molo Favarolo.

Leggi anche: Cinghiali in una scuola materna, gli animali fanno irruzione: spavento per i bambini