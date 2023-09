Migranti, Magi: “La situazione all’hotspot di Lampedusa è inumana”

"A Lampedusa non serve la tendopoli. L'urgenza principale è che il governo faccia i trasferimenti in maniera rapida".

“La situazione all’hotspot di Lampedusa è inumana, nonostante gli sforzi della Prefettura, della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato. Un ringraziamento va ai lampedusani che con umanità e generosità stanno mostrando solidarietà a queste persone. Si tratta di migliaia di migranti stipati in un centro che ne potrebbe ospitare 400”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi che in queste ore è a Lampedusa per visitare l’hotspot e incontrare autorità locali, soccorritori e ong impegnati nel salvataggio.

“A Lampedusa non serve la tendopoli. L’urgenza principale è che il governo faccia i trasferimenti in maniera rapida”

“I lampedusani hanno ragione – ha detto ancora Magi -: non serve la tendopoli. L’urgenza principale è che il governo faccia i trasferimenti in maniera rapida, anche perché i migranti continuano ad arrivare. Ed è incredibile che Giorgia Meloni indichi come soluzione quella di fermare gli sbarchi e di non preoccuparsi della redistribuzione dopo che l’accordo con la Tunisia si è dimostrato fallimentare”.

“È scandaloso – ha aggiunto il segretario di +Europa – che Meloni dia la colpa di questo fallimento a chi lo aveva previsto e a chi aveva criticato le condizioni di sistematica violazione dei diritti umani perpetrata dal regime di Saied. Ed è altrettanto incredibile l’altra trovata di Meloni di prolungare i tempi di detenzione nei cpr: possiamo dire sin da ora che non funzionerà, perché la detenzione nei cpr non c’entra nulla con la crisi del sistema di accoglienza a cui siamo stiamo assistendo, ed è provato che non è allungando la detenzione che si fanno più rimpatri i rimpatri. Servono trasferimenti e una missione europea di salvataggio in mare. Speriamo che Ursula von der Leyen, visitando Lampedusa se ne renda conto e faccia l’opposto di ciò che dice Meloni”.

Domenica arrivano sull’isola la presidente della Commissione Ue von der Leyen e la premier Meloni

“La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Lampedusa domani su invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni” è quanto annuncia su X il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. Secondo quanto si è appreso la presidente della Commissione europea sarà accompagnata dalla premier Giorgia Meloni.

Ieri proprio la presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato di aver scritto alla presidente della Commissione Ue per invitarla a recarsi a Lampedusa, in modo da rendersi personalmente conto della gravità della situazione. La premier ha detto, inoltre, di aver scritto al presidente del Consiglio europeo Michel, per chiedere di inserire all’ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. Intanto von der Leyen dovrebbe già raggiungere Roma in giornata per incontrare il premier Meloni. Domani, dopo la visita a Lampedusa, andrà a New York per l’assemblea generale dell’Onu.

