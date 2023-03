Migranti, Meloni schiera gli 007 per fermare gli sbarchi

Secondo quanto è stato riferito da fonti di Governo, citate dalle agenzie di stampa, questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione sul tema migranti fra il premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto e i vertici dei Servizi segreti.

All’incontro, dedicato al tema degli sbarchi e dei migranti, ma non solo, oltre la premier e i due ministri, hanno partecipato il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, e quello dell’Aisi, Mario Parente, e in video collegamento, perché impegnati in missioni all’estero, anche i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

