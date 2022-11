Migranti, Salvini: “Stretta in arrivo. Chi sbaglia, paga”

In un tweet il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che il Governo è "pronto al pugno duro sugli sbarchi".

“Stretta in vista: multe, sequestri e più controlli. Il Governo pronto al pugno duro sugli sbarchi. Chi sbaglia, paga. Bene così”. È quanto scrive in un tweet il vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, riferendosi ai provvedimenti annunciati dal governo per fermare gli sbarchi di migranti.

Leggi anche: Il Governo lavora a una stretta sulle Ong. In arrivo un nuovo decreto. L’Italia con Grecia, Malta e Cipro: “Le navi violano le regole”