Milano, donna stuprata da un gruppo di uomini: due gli arresti per violenza sessuale

Milano, donna stuprata in piazza Napoli nella notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio 2022. Due uomini sono stati già fermati ed accusati di violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, alcuni testimoni hanno riferito della presenza di un terzo uomo che si è dato alla fuga.

Milano, donna stuprata da un gruppo di uomini

A Milano, una donna è stata stuprata di un gruppo di uomini in piazza Napoli. La donna rimasta vittima ha 42 anni e ha origini brasiliane. Secondo gli inquirenti, era in chiaro stato di ebrezza ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

La tragedia ai danni della donna si è consumata nella notte tra sabato e domenica verso le 2.30. A chiamare i carabinieri sono stati dei passanti che hanno assistito alla scena ma soprattutto perché richiamati dalle urla della donna.

Due gli arresti per violenza sessuale

Due uomini, un 42enne della Nuova Guinea e un 22enne cittadino egiziano, sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica a Milano per il reato di violenza sessuale ai danni della 42enne. Si parla anche di un terzo complice ma si è dato alla fuga, probabilmente quando ha visto arrivare i carabinieri.

Inoltre, proprio quando i carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto, il 42enne stava ancora abusando della donna, bloccandola tra un muro e una siepe, mentre il 22enne era poco lontano. Successivamente, si è scoperto che il più grande è incensurato e il più giovane ha precedenti per reati legati all’immigrazione. I due, dopo gli accertamenti, sono stati subito fermati, dichiarati in arresto e portati a San Vittore.

