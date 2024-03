Missile russo viola lo spazio aereo della Polonia

Un missile da crociera russo lanciato contro le città dell’Ucraina occidentale ha violato lo spazio aereo della Polonia. Lo ha reso noto, ieri mattina, l’esercito di Varsavia. Per circa quaranta secondi, “lo spazio aereo polacco è stato violato da uno dei missili da crociera lanciati ieri sera dall’aviazione della Federazione Russa”, ha indicato il comando dell’esercito in una nota. La Polonia, subito dopo, ha annunciato che avrebbe chiesto spiegazioni a Mosca per questa “nuova violazione dello spazio aereo” da parte di un missile da crociera russo. “Chiediamo alla Federazione Russa di fermare gli attacchi aerei terroristici contro la popolazione e il territorio dell’Ucraina, di porre fine alla guerra e di affrontare i problemi interni del suo Paese”, ha scritto il portavoce del ministero, Pawel Wronski.

Ma Mosca sembra non aver ricevuto la richiesta di spiegazioni del governo polacco. L’ambasciatore russo in Polonia non si è infatti recato al ministero degli Esteri nonostante fosse stato convocato. Lo stesso ambasciatore ha dichiarato a Ria novosti di aver saltato la riunione perché le autorità polacche non hanno presentato prove dell’accaduto.

L’ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev ha dichiarato a Ria novosti: “Questa mattina sono stato invitato al ministero degli Esteri polacco per incontrare uno dei viceministri. Quando è stato chiesto quale fosse l’argomento della conversazione, mi è stato detto che era legato all’incidente di ieri, quando un presunto missile da crociera russo è stato nello spazio aereo polacco per 39 secondi e poi è volato via da qualche parte. In risposta ho chiesto se la parte polacca intendesse fornirci prove di queste accuse”.

Il diplomatico russo ha dichiarato non aver ricevuto risposta dalla parte polacca, quindi ha deciso di non partecipare alla riunione prevista per oggi.

