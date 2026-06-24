Mondiali 2026, con le partite di stasera si chiudono i gironi A e B: ecco gli orari dei match e dove vederli

Con le partite di oggi, i Mondiali di calcio si apprestano a entrare nel vivo. Stasera, mercoledì 24 giugno, si chiude la terza e ultima giornata della fase a gironi per i Gruppi A e B, e per quattro squadre è la notte del verdetto. Proprio per questo, alla vigilia dei match, le domande che assillano gli sportivi sono sostanzialmente due: chi passa ai sedicesimi? e chi, invece, prende l’aereo per tornare a casa?

Mondiali, le partite che chiudono i gironi A e B

Le quattro gare si dividono tra questa sera e la notte italiana, con i match dello stesso girone in contemporanea, come prevede il regolamento FIFA per garantire piena regolarità e impedire calcoli tra le squadre.

Ore 21:00 – Gruppo B

Svizzera – Canada al BC Place, Vancouver

al BC Place, Vancouver Bosnia ed Erzegovina – Qatar al Seattle Stadium, Seattle

Ore 03:00 – Gruppo A

Sudafrica – Corea del Sud allo Estadio Monterrey, Monterrey

allo Estadio Monterrey, Monterrey Repubblica Ceca – Messico al Mexico City Stadium, Città del Messico

Dove vedere le partite in TV e streaming

Tutte e quattro le gare sono trasmesse in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti per l’intera Coppa del Mondo. Una sola partita, però, è disponibile anche in chiaro: si tratta di Svizzera–Canada, visibile gratuitamente su Rai 1 a partire dalle 21:00.

Gruppo B: la sfida per il primato e l’ultima spiaggia

Il Gruppo B si presenta come il più equilibrato e imprevedibile della serata. Dopo due giornate la classifica è cristallina ma non ancora definitiva: In testa, entrambe a quattro punti, ci sono il Canada (7 gol fatti, 1 gol subito, differenza reti +6) e la Svizzera (5 gol fatti, 2 gol subiti, differenza reti +3). Dietro di loro, entrambe a 1 punto, ci sono la Bosnia-Erzegovina (2 gol fatti, 5 gol subiti, -3 differenza reti) e il Qatar (1 gol fatto, 7 gol subiti, -6 differenza reti).

Svizzera–Canada: chi prende il primo posto?

È lo scontro diretto per il primato del girone. Entrambe le nazionali arrivano a 4 punti e la qualificazione ai sedicesimi è matematicamente garantita per entrambe. Così il vero tema di stasera è capire chi finirà primo. Non è un dettaglio da poco perché, come noto, la posizione in classifica determinerà la parte del tabellone in cui si giocheranno i sedicesimi.

Il Canada si presenta con il vento in poppa: nel secondo turno ha travolto il Qatar per 6-0, una prestazione che ha sorpreso tutti e che ha consolidato la fiducia di Jesse Marsch nei suoi ragazzi. Alphonso Davies e Jonathan David sono i nomi da tenere d’occhio, ma attenzione all’assenza di Ismael Koné, uscito infortunato proprio nella gara contro il Qatar.

La Svizzera, allenata da Murat Yakın, può contare su un’esperienza internazionale consolidata: quattro qualificazioni consecutive alla fase a eliminazione diretta nei Mondiali. In rosa ci sono elementi di assoluto livello come Granit Xhaka (Sunderland), Manuel Akanji (Inter) e il giovane Ardon Jashari (Milan), talento emergente che i tifosi rossoneri conoscono bene.

Pronostico: Partita equilibrata, probabile pareggio con un risultato che soddisfa entrambe.

Bosnia – Qatar, chi vince può ancora sperare

Per le altre due squadre del girone, invece, sarà tempo di verdetti netti. Bosnia ed Erzegovina e Qatar si trovano entrambe ad 1 punto con una differenza reti pesantemente negativa, ma non tutto è perduto. Chi vince, infatti, può ancora sperare nella qualificazione tra le migliori terze, mentre chi perde quasi certamente è fuori. Anche in caso di pareggio le due squadre saranno quasi sicuramente fuori.

La Bosnia arriva da un pesante 4-1 subito dalla Svizzera nel secondo turno. I Dragoni guidati da Sergej Barbarez non riescono a concretizzare quanto mostrano nelle qualificazioni europee (dove, ricordiamolo, hanno eliminato l’Italia). Il Qatar, invece, porta con sé i segni di un 6-0 da dimenticare contro il Canada: è la peggior sconfitta nella storia della nazionale qatariota in un Mondiale.

Pronostico: La Bosnia parte favorita sulla carta, ma la pressione psicologica di dover vincere a tutti i costi potrebbe complicare le cose.

Gruppo A: il Messico ha già fatto il suo, ma le altre si giocano tutto

Nella notte italiana scende in campo il Gruppo A, con una situazione diversa rispetto al B. Il Messico è già qualificato e primo in classifica a punteggio pieno (6 punti). Le altre tre squadre, invece, si giocano il secondo pass disponibile per i sedicesimi. Al momento la situazione è questa: Messico a sei punti (con 3 gol fatti, 0 gol subiti, +3 differenza reti), Corea del Sud a 3 punti (con 2 gol fatti, 2 gol subiti, 0 differenza reti), Repubblica Ceca a 1 punto (con 2 gol fatti, 3 gol subiti, -1 differenza reti), e Sudafrica (con 1 gol fatto, 3 gol subiti, -2 differenza reti)

Repubblica Ceca–Messico

Il Messico si presenta alla partita con la qualificazione in tasca e nessun rischio reale: potrebbe anche gestire le energie. Ma El Tri vorrà chiudere il girone da primo, anche perché un eventuale secondo posto cambierebbe il percorso nel tabellone dei sedicesimi.

La Repubblica Ceca ha un punto e una differenza reti di -1: deve vincere e sperare che il Sudafrica non vinca a sua volta. Un risultato complicato, ma non impossibile se il Messico scende in campo senza la stessa intensità delle prime due gare.

Sudafrica–Corea del Sud

La Corea del Sud è la più in forma del gruppo dopo il Messico: 3 punti, 2 gol fatti e 2 subiti, con uno stile di gioco verticale e dinamico. Basta non perdere e i sudcoreani sono quasi certamente ai sedicesimi.

Il Sudafrica è in una situazione identica alla Repubblica Ceca: servono tre punti. I Bafana Bafana nelle ultime undici partite mondiali hanno tenuto la porta inviolata una sola volta. Ci vorrà un’impresa, ma giocare davanti al pubblico misto del Monterrey può dare una spinta diversa.

Pronostico: Corea del Sud favorita per staccare il secondo biglietto del girone. Messico che potrebbe ruotare qualche titolare ma non vuole fare brutte figure.