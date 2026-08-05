Calciomercato, la Roma piazza il colpo Molina: tutte le news su Juventus, Inter, Milan e Napoli

La Roma si fionda su Molina ed è vicina alla chiusura dell’operazione complessiva da 17 milioni con l’Atletico Madrid. Sono i giallorossi a portare a segno un nuovo colpo nella giornata di calciomercato di mercoledì 5 agosto. La Juventus, intanto, prova ad accelerare per far tornare in Italia Zirkzee, intensificando i colloqui con il suo agente e con lo United.

L’Inter cerca intanto un esterno destro, con l’ipotesi Diaby che si complica e Nico Gonzalez che si fa largo. Più vicino il passaggio di Romero dal Tottenham. Il Napoli cede Gutierrez e lancia l’offensiva per Atubolu. Vediamo tutte le news di calciomercato di mercoledì 5 agosto.

La Roma vicina al colpo Molina

La Roma è vicina a chiudere con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina: ultimi dettagli per un’operazione da 13 milioni più 4 di bonus. Sembra ormai sfumata l’ipotesi Read, con il Feyenoord che ha rifiutato l’ultima offerta da 29 milioni di euro.

L’Inter in cerca di un esterno, ma intanto stringe su Romero

L’obiettivo dell’Inter resta l’esterno destro e il preferito di Chivu è Diaby. Ma nella lista c’è anche una seconda opzione: Nico Gonzalez. Resta poi aperta la strada che porta a Romero, con il difensore del Tottenham pronto a dire sì, così come il club inglese che accetterebbe i 35 milioni più 5 di bonus offerti dai neroazzuri. Serve, però, cedere qualcuno per far spazio in rosa e l’indiziato è Pavard.

Il calciomercato della Juventus si muove su più fronti: pressing su Zirkzee

La Juventus sembra avvicinarsi a Zirkzee, con il Manchester United che nelle ultime ore potrebbe aver aperto all’ipotesi del prestito. Proseguono le trattative anche su Mateo Pellegrino del Parma, su Lucumì per la difesa e su Vicario per la porta. Inoltre non è da escludere un interesse verso Davide Frattesi, soprattutto in caso di scambio con l’Inter per Nico Gonzalez.

Il Napoli cede Gutierrez e punta Atubolu per la porta

Il Napoli ha chiuso la cessione di Gutierrez: l’operazione da 30 milioni porta il difensore in Bundesliga, al Bayer Leverkusen. I partenopei intanto puntano Noah Atubolu del Friburgo, il portiere che dovrebbe sostituire Milinkovic Savic, dato in partenza da Napoli.

Le altre trattative di calciomercato, dal Como al futuro di Ferran Torres e Salah

Daniel Maldini si avvicina ulteriormente al Cagliari: intesa raggiunta con l’Atalanta per un prestito da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. È intanto arrivato a Milano Yan Couto per le visite mediche e la firma con il Como.

Andando all’estero, il Psg mostra interesse verso il protagonista dei Mondiali, colui che ha segnato il gol decisivo in finale per la sua Spagna: Ferran Torres. Il giocatore fa capire che il Barcellona deve dimostrare di volerselo tenere per rinunciare alle proposte parigine. Novità anche per Mohamed Salah: sarà un giocatore del Trabzonspor. Oggi sarà in Turchia per firmare il contratto con la sua nuova squadra dopo nove stagioni da protagonista al Liverpool.