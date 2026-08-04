Calciomercato, doppio colpo del Como: tutte le news su Juventus, Roma, Milan e Inter

La Juventus cerca di rafforzare il reparto difensivo, portiere incluso. La Roma cerca sulle fasce e l’Inter punta su entrambi i ruoli. Le ultime notizie di calciomercato vedono trattative che proseguono su diversi fronti, anche se i colpi di queste ore riguardano principalmente altre squadre, a partire dal Como che chiude per Chalobah e si avvicina a Yan Couto.

Daniel Maldini sembra invece in procinto di passare al Cagliari, mentre Milan e Napoli valutano le prossime mosse, soprattutto in termini di cessioni. Cessioni fondamentali anche per l’Inter, che deve liberare un posto in rosa per poi puntare tutto su Diaby. Vediamo nel dettaglio le ultime news del calciomercato di martedì 4 agosto.

La Juventus su Lucumì del Bologna, in attesa di Vicario

La Juventus guarda a Lucumì, difensore del Bologna, e intanto continua a trattare per Guglielmo Vicario: per il nuovo portiere è lui il favorito su Suzuki, più vicino al Psg. Per quanto riguarda Lucumì, le parti non sono ancora vicine all’accordo ma l’impressione è che si possa trovare un punto di incontro. I bianconeri, però, devono anche aspettare la cessione di Federico Gatti al Napoli per liberare un posto in rosa.

Roma su Read, sognando Nusa ed Endrick

In queste ore l’obiettivo primario della Roma è Givairo Read: proseguono i contatti con il Feyenoord dopo che gli olandesi hanno rifiutato la prima offerta. Resta, al momento, la distanza sulla valutazione del giocatore ma le due parti stanno provando ad avvicinarsi. Il sogno proibito della Roma, intanto, si chiama Endrick, brasiliano che il Real Madrid potrebbe cedere non rientrando nei piani di Mourinho. Non viene comunque abbandonata la pista Nusa, nonostante le richieste del Lipsia siano ritenute eccessive.

Il calciomercato dell’Inter: da Diaby a Romero

Per l’Inter l’obiettivo primario in queste ore è l’esterno destro e il favorito è Diaby, dell’Al-Ittihad. L’alternativa è Nico Gonzalez. Ma bisogna aspettare che si liberi un posto in rosa, forse con la cessione di Pavard. Un occhio nerazzurro resta puntato anche sul difensore Romero.

Il Napoli tratta soprattutto in uscita

Per il Napoli è saltato, a sorpresa, il prestito gratuito con diritto di riscatto di Lindstrom: sarebbe dovuto approdare allo Schalke 04, ma il club tedesco alla fine non ha accettato le condizioni previste dal contratto. Lo stesso Schalke 04 ha rinnovato di un anno il contratto di Edin Dzeko, che così tornerà a giocare in Bundesliga. Intanto i partenopei sono pronti a chiudere il trasferimento di Gutierrez al Bayer Leverkusen e puntano Badiashile: l’accordo con il Chelsea si avvicina.

Milan tra Leao e Gimenez

In attesa di capire il destino di Rafael Leao (ora la sua partenza è un po’ meno scontata di quanto non lo fosse negli scorsi giorni), il Milan ha ricevuto un’offerta dal Porto per Santiago Gimenez.

Le altre trattative di calciomercato: Como protagonista, Maldini al Cagliari

Il Como, dopo aver chiuso per Chalobah, si avvicina anche a Yan Couto. Daniel Maldini sembra intanto vicino al passaggio dall’Atalanta al Cagliari. Guardando all’estero, il Borussia Dortmund mette in campo 30 milioni per l’acquisto del 18enne trequartista greco Karetsas: l’accordo è vicinissimo.