Nono giorno di Mondiali, e per chi vuole seguirli tutti servirà una buona dose di caffeina. Tra le 21 di stasera e le 5 del mattino di domani sono in programma quattro partite della fase a gironi, che porteranno a due le gare disputate dalle squadre dei gironi C e D. Si parte in prima serata con gli Stati Uniti padroni di casa, poi la notte si riempie di calcio quasi senza sosta: Scozia, Brasile e Turchia tornano tutte in campo prima dell’alba.

Ecco il programma completo, dove vederle e i nomi da tenere d’occhio.

Stati Uniti-Australia, ore 21:00 (girone D)

Si apre la serata con il match più atteso: alle 21, al Lumen Field di Seattle, gli Stati Uniti ospitano l’Australia in uno scontro diretto per il primo posto del girone D. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria all’esordio — gli USA con un netto 4-1 al Paraguay, gli australiani con un sorprendente 2-0 alla Turchia — e si giocano già una fetta importante di qualificazione. Diretta su Rai 1, RaiPlay e DAZN.

Il giocatore da seguire è Christian Pulisic, in dubbio fino a ridosso del fischio d’inizio per un problema al polpaccio. In caso di forfait, riflettori puntati su Folarin Balogun, autore di una doppietta nella gara d’esordio.

Scozia-Marocco, ore 00:00 (girone C)

A mezzanotte, a Boston, va in scena Scozia-Marocco, valida per il girone C. Gli scozzesi, alla loro prima fase finale dopo 28 anni di assenza dai Mondiali, comandano il girone a punteggio pieno dopo il successo di misura all’esordio contro Haiti. Il Marocco, dal canto suo, ha fermato sull’1-1 il favoritissimo Brasile e cerca ora la prima vittoria del torneo. Diretta su DAZN.

Tra i protagonisti più attesi c’è Scott McTominay, centrocampista scozzese reduce da una stagione da assoluto protagonista, e Achraf Hakimi, terzino del Paris Saint-Germain e uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo, vero trascinatore dei Leoni dell’Atlante.

Brasile-Haiti, ore 02:30 (girone C)

Nella notte, alle 2:30, la Seleção di Carlo Ancelotti scende in campo a Filadelfia contro Haiti, alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio d’esordio contro il Marocco che ha sorpreso un po’ tutti. Per gli haitiani, alla loro storica partecipazione mondiale, si tratta di una sfida quasi proibitiva sulla carta, ma il gruppo ha già dimostrato compattezza nella gara d’apertura. Diretta su DAZN.

Il nome attorno a cui ruota tutto, inevitabilmente, è quello di Vinícius Júnior, chiamato a sbloccarsi e a trascinare un Brasile apparso finora meno brillante del previsto. Da seguire anche Raphinha, in grande forma con il club, e capitan Marquinhos al centro della difesa verdeoro.

Turchia-Paraguay, ore 05:00 (girone D)

Si chiude alle 5 del mattino a San Francisco con Turchia-Paraguay, ultima gara della notte. Per la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta a sorpresa 2-0 dall’Australia all’esordio, è già una partita da vincere quasi a tutti i costi per restare in corsa nel girone. Anche il Paraguay, travolto 4-1 dagli Stati Uniti, ha bisogno di un riscatto immediato. Diretta su DAZN.

Il giocatore turco più atteso è Kenan Yıldız, ventenne della Juventus su cui Montella punta moltissimo per dare qualità alla manovra offensiva. Da tenere d’occhio anche Hakan Çalhanoğlu, regista e leader tecnico della squadra.