Morta la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi: Rita Calore aveva 73 anni ed era malata da tempo

Morta la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi: la notizia è stata data dall’avvocato di famiglia Fabio Anselmo che è anche compagno di Ilaria. La donna era malata da qualche anno ma è sempre stata presente quando c’era da difendere il figlio.

Morta la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi

Rita Calore era la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi. La donna è venuta a mancare dopo la battaglia contro una malattia. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Così l’avvocato Fabio Anselmo su Facebook ha dato la notizia.

Rita Calore aveva 73 anni ed era malata da tempo

Nel 2019, la mamma di Stefano e Ilaria Cucchi aveva scoperto di essersi ammalata. “Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni“, aveva raccontato a Repubblica, “e infatti continuavo a incollarmi il carrello e le buste della spesa. Figurarsi, ho fatto per quarant’anni la maestra all’asilo, ho cresciuto due figli. Poi Ilaria ha detto: “Mamma, ora ti controlli”. E insomma, altro che sciatica. Vabbè”. “Sì. Quando perdi un figlio, muori con lui. E quindi, ecco perché dico “vabbè”. Perché ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Padre eterno che mi ha dato un altro giorno. E soprattutto penso che quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?”.

A Rita Calore era stato diagnosticato un tumore nel 2019. Nel 2020 aveva dichiarato: “Questa storia ci ha distrutto fisicamente ed economicamente, abbiamo passato momenti terribili, abbiamo chiesto prestiti in banca per far fronte alle spese del processo. Il lavoro ne ha risentito, lo studio, dove lavorava anche mia figlia Ilaria, è andato sempre peggio, alcuni nostri dipendenti sono andati via. Per dieci anni non ho mancato un’udienza, poi mi sono ammalata prima io, poi mio marito“.