Morto l’ex sindaco di Genova, Giuseppe Pericu aveva 84 anni: guidò la città per un decennio

Morto l’ex sindaco di Genova, Giuseppe Pericu aveva 84 anni: il politico ha guidato il capoluogo ligure per un decennio.

Morto l’ex sindaco di Genova, Giuseppe Pericu aveva 84 anni: funerali

L’ex sindaco di Genova, Giuseppe Pericu, è morto all’età di 84 anni. Il politico ha guidato la città ligure per un decennio ed è stato uno dei sindaci più apprezzati e autorevoli. Pericu non era noto soltanto in ambito politico ma era stimato anche in contesto forense e accademico in considerazione del suo illustre percorso di avvocato e docente universitario.

Nelle ultime settimane, il politico era intervenuto spesso per commentare la situazione politica a Genova e in Liguria in considerazione delle elezioni amministrative che si sono svolte nella giornata di domenica 12 giugno.

A quanto si apprende, Pericu è scomparso improvvisamente a causa di un rapido aggravamento delle sue condizioni di salute.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, inoltre, Giuseppe Pericu si è spetto presso la sua abitazione situata ad Albaro, quartiere di Genova. Il politico veniva assistito dalla famiglia e dagli operatori della Gigi Ghirotti.

In seguito alla notizia della scomparsa, sono stati molti i personaggi del mondo politico e non che hanno inviato messaggi di cordoglio alla famiglia dell’accademico.

Per quanto riguarda le esequie, è stato riferito che il funerale verrà celebrato nella mattinata di mercoledì 15 giugno, intorno alle ore 10:00, nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse.

Guidò la città per un decennio: formazione e carriera politica

Nato il 20 ottobre 1937 a Genova, Pericu aveva origini sarde da parte di padre. Nel capoluogo ligure, ha frequentato il liceo classico al Vittorino da Feltre per poi laurearsi in Giurisprudenza con una tesi in diritto amministrativo. L’ex sindaco, poi, ha insegnato la medesima disciplina alla Statale di Milano e all’Università di Genova.

Per 60 anni, ha svolto la carriera di avvocato mentre il suo ingresso in politica è datato 1994 con l’elezione in Parlamento come deputato del Partito socialista.

Ha ricoperto il ruolo di sindaco di Genova per dieci anni, venendo eletto per la prima volta il 30 novembre 1997.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pericu era sposato con Carla Ghislieri, morta nel 2011 a 70 anni dopo un malore. La coppia ha avuto due figli: Andrea, di professione avvocato, e Silvia, architetto.