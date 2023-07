Mosca accusa Kiev di usare metodi terroristici contro le centrali nucleari: promessi aiuti dalla Corea del Sud all’Ucraina

Mosca accusa Kiev di usare metodi terroristici contro le centrali nucleari della Russia. La Guerra in Ucraina continua e non finiscono gli attacchi da una parte e dall’altra. Intanto, la Corea del Sud ha confermato gli aiuti all’esercito ucraino.

Mosca accusa Kiev di usare metodi terroristici contro le centrali nucleari

Pesanti accuse vengono lanciate da Mosca all’esercito ucraino. Infatti, la Russia ha condannato “fermamente” i piani “malvagi” dell’Ucraina di ricorrere a “metodi terroristici” contro le sue centrali nucleari. Sono state le parole del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, all’indomani dell’attacco ucraino con droni vicino alla centrale nucleare di Kursk, una delle più grandi della Russia occidentale.

Promessi aiuti dalla Corea del Sud all’Ucraina

“Oggi, il presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk Yeol, e la First Lady, Kim Keon Hee, sono in Ucraina. Durante questa visita, la prima nella storia delle nostre relazioni, stiamo discutendo di tutto ciò che è importante per la vita normale e sicura delle persone, per l’ordine internazionale basato sulle regole”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando la foto dell’incontro con al fianco la moglie Olena Zelenska. “Il ritorno di adulti e bambini deportati, l’attuazione della Formula di pace e la preparazione del Global Peace Summit, la sicurezza alimentare ed energetica e la cooperazione economica sono sicuro che insieme daremo più forza alle nostre nazioni e alle posizioni globali di Ucraina e Repubblica di Corea”, ha aggiunto.

Dall’altra parte, il presidente della Corea del Sud Yun Seok-yeol nel corso del suo incontro a Kiev ha promesso altri aiuti militari al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’anno scorso abbiamo fornito giubbotti antiproiettile, caschi e altre munizioni necessarie. Speriamo che quest’anno il livello della nostra assistenza sia molto più alto”, ha dichiarato.

Leggi anche: Per Putin la Wagner “non esiste” e per Biden la Russia “ha già perso la guerra”