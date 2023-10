Mosca è pronta a testare un missile nucleare

Secondo alcune immagini satellitari, pubblicate dal New York Times, Mosca potrebbe essere pronta a testare un missile a propulsione nucleare.

Secondo quanto mostrano le immagini satellitari di una remota base russa, pubblicate dal New York Times, Mosca potrebbe essere pronta a testare un missile a propulsione nucleare. Secondo l’autorevole quotidiano americano, i movimenti di aerei e veicoli all’interno e nelle vicinanze della base di Pankovo, nell’Artico, sono simili a quelli effettuati per i test di due missili nel 2017 e nel 2018. Nelle ultime due settimane, scrive ancora il Nyt, nella zona sono stati avvistati anche aerei di sorveglianza Usa e rilevati allarmi che avvertivano i piloti di evitare lo spazio aereo vicino.

Mosca, nella stessa base artica, nel 2017 e nel 2018 aveva effettuato i test del missile, noto come Burevestnik o SSC-X-9 Skyfall. Il Nyt, parlando di possibili test su nuovo missile russo a propulsione nucleare, ricorda che “la Russia aveva precedentemente condotto 13 test noti tra il 2017 e il 2019, tutti senza successo, secondo un rapporto della Nuclear Threat Initiative, un gruppo no-profit che analizza il controllo degli armamenti”.

Lo scorso 31 agosto, le autorità russe hanno diramato una allerta per l’aviazione in cui definivano “zona di pericolo provvisorio” la regione intorno a Pankovo, chiedendo ai piloti di aerei di evitarla. L’avviso è stato rinnovato più volte e, a ora, è in vigore fino al sei di questo mese. Dell’esistenza del Burevestnik aveva parlato Vladimir Putin la prima volta nel 2018, quando aveva annunciato l’arrivo di nuovi sistemi d’arma.

