Alcuni video, contenuti in una nuova inchiesta del New York Times, mostrano come i russi abbiano giustiziato almeno 8 uomini ucraini a Bucha, cittadina a nord-ovest di Kiev. I video ottenuti dal quotidiano americano risalgono al 4 marzo.

Nelle immagini diffuse dal New York Times si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uomini ucraini che vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno giustiziati: gli uomini, se ne contano 9, camminano ricurvi, con un braccio sulla testa e l’altro a tenere la cintura del compagno davanti.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/mgWmJYgPJF pic.twitter.com/ZGrldnhht6

— The New York Times (@nytimes) May 20, 2022