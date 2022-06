Musk mette un piede in Ucraina con Starlink

Il ministro della Trasformazione digitale dell’Ucraina, Mykhailo Fedorov, secondo quanto riferisce il canale Telegram Ukraine Now, ha annunciato che l’ufficio di rappresentanza di SpaceX inizierà presto a lavorare in Ucraina. Il gruppo aerospaziale del magnate americano Elon Musk aprirà una sede a Kiev per sviluppare con il paese ucraino una partnership su Starlink, il sistema satellitare ideato da Musk per fornire connettività internet.

Fin dall’inizio dell’invasione russa l’Ucraina è connessa a internet grazie ai satelliti Starlink

Musk ha infatti fornito a Kiev 15mila kit di trasmissione in grado di garantire connettività sul campo alle forze armate attraverso la sua costellazione di satelliti Starlink. Una decisione che nelle scorse settimane aveva molto irritato la Russia.

“Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”. Con questo tweet Musk aveva poi risposto indirettamente a Dmitry Rogozin, ex vice premier russo e direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos che lo ha accusato di fornire all’Ucraina le apparecchiature per comunicazioni militari collegate alla rete Starlink.

L’Ucraina, grazie all’aiuto di Musk, è riuscita a tornare online due giorni dopo l’inizio dell’invasione russa. Ma i colloqui tra la società di Musk e il ministro Fedorov, per attivare il servizio, pare fossero in corso già dalla fine di febbraio.

Due giorni dopo l’inizio della guerra, quando molte infrastrutture per le telecomunicazioni erano state già distrutte, e dunque il paese rischiava di rimanere senza connettività internet, le autorità di Kiev avevano chiesto a Musk di inviare i terminali Starlink. Una manciata di ore dopo è arrivata la conferma che il servizio satellitare era stato attivato e che i kit di connessione erano in viaggio verso l’Ucraina.

Musk ha consegnato all’Ucraina anche pannelli solari e sistemi di accumulo Tesla Powerwall

“Elon Musk – ha detto nei giorni scorsi Federov – ha supportato al massimo l’Ucraina sin dai primi giorni dell’invasione russa su vasta scala. Oltre alle stazioni Starlink, che sono molto importanti per le regioni rimaste senza servizio, ha consegnato pannelli solari e sistemi di accumulo Tesla Powerwall. Questa attrezzatura ultramoderna aiuterà gli ucraini in quelle aree che sono state le più colpite dall’occupazione russa”.