Mutui, tassi in calo a gennaio: i prestiti per acquistare un’abitazione finalmente in netta discesa

I tassi sui mutui finalmente scendono. A gennaio i tassi d’interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono calati al 4,38% dal 4,82% di dicembre. I dati emergono dalla pubblicazione della Banca d’Italia, nella quale si evidenzia che la quota di prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 22%, contro il 41% del mese precedente.

Per quanto riguarda il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo, il valore è del 10,75% (10,16% a dicembre). Le buone notizie non arrivano, invece, per le imprese, per le quali i tassi vengono rivisti leggermente al rialzo

Tassi dei mutui in calo a gennaio, ma non per le imprese

Per quanto riguarda i mutui sui prestiti alle società non finanziarie, a gennaio si sono attestati al 5,48% rispetto al 5,45% del mese precedente. Per gli importi fino a un milione di euro sono stati al 5,78%, mentre per importo superiore il tasso è stato del 5,30%.

Tornando sulle famiglie, già a dicembre c’era stato un calo del tasso dei mutui, ma a gennaio è stato molto più marcato. Passando poi ai dati sui prestiti al settore privato, a gennaio sono diminuiti del 2,6% sui 12 mesi (contro il -2,8% del mese precedente), mentre quelli alle famiglie si sono ridotti dell’1,3% sui 12 mesi, stesso dato di dicembre. Per le società non finanziarie si sono ridotti del 4% e i depositi del settore privato sono stati in calo del 2%.