Napoli, poliziotta aggredita e violentata al porto: arrestato un 23enne

Napoli, poliziotta aggredita e poi violentata all’interno del porto della città. La stessa agente ha fornito l’identikit del suo aggressore che così è stato prontamente arrestato dai poliziotti. Dopo la diffusione della notizia, è arrivata la solidarietà da parte del sindaco Gaetano Manfredi.

Napoli, poliziotta aggredita e violentata al porto

Una notte di paura nel porto di Napoli per una poliziotta. L’agente aveva terminato il suo turno di sera in uno dei commissariati della Polizia di Stato Decumani e stava raggiungendo la sua autovettura per rientrare a casa. Tuttavia, è stata colta di sorpresa e alle spalle da un uomo che prima colpita con una pietra e poi ha tentato di strangolarla e di violentarla. Aveva l’arma di ordinanza ma non è riuscita ad utilizzarla prima di essere sorpresa. Dopo gli abusi, la poliziotta è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli e stamattina dimessa.

Arrestato un 23enne

L’uomo o meglio il ragazzo reo dell’aggressione è stato poi arrestato grazie all’identikit fornito dalla stessa poliziotta. Si tratta di un bengalese, J.M, di 23 anni con precedenti penali e risultava tra l’altro irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti, in base alla descrizione fornita dalla collega, hanno in pochi minuti individuato e bloccato l’aggressore in via Duomo identificandolo ed è stato arrestato per tentato omicidio e violenza sessuale. Subito dopo che la notizia è stata resa pubblica, il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso la solidarietà sua e dell’Amministrazione alla Polizia di Stato ed all’agente aggredita.

