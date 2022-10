Verona, ragazzi scomparsi sul Garda: trovati morti nella loro auto finita in una scarpata

Verona, ragazzi scomparsi sono stati ritrovati senza vita in auto in una scarpata. Di loro si erano perse le tracce da lunedì 17 ottobre.

Verona, ragazzi scomparsi lunedì 17 ottobre sono stati ritrovati senza vita nella loro auto. Le ricerche così come le speranze si sono interrotte in pochi giorni, perché la vettura con i corpi dei due giovani ragazzi sono stati ritrovati in una scarpata nella mattinata di giovedì 20 ottobre.

Verona, ragazzi scomparsi sul Garda

Da lunedì sera(17 ottobre 2022) si erano perse le tracce di due giovani ragazzi: Sofia Mancini, 20 anni, e Francesco D’Aversa, 24 anni. I due avevano trascorso una serata in discoteca e poi di loro i familiari non hanno avuto più notizie. I due erano stati visti salire a bordo della Fiat 500 del ragazzo, all’uscita di una discoteca. I loro nomi e volti erano stati mandati in onda anche in apertura della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Sofia viveva con la famiglia a Costermano sul Garda, mentre il 24enne Francesco D’Aversa, lavorava a Verona ed era originario di Taranto.

Trovati morti nella loro auto finita in una scarpata

Purtroppo i due ragazzi sono stati ritrovati ma ormai non c’era nulla da fare più se non constatare la loro terribile morte. Infatti, l’auto e i corpi sono stati trovati nella mattinata di giovedì 20 ottobre, in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi (Verona). La 500, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale.

I due avevano scelto di passare la serata nella discoteca Amen delle Torricelle a Verona. Tuttavia, quella è stata la loro ultima notte di piacere, svago e divertimento perché dopo qualche ora le loro giovani vite sono finite per sempre. A dare la notizia del ritrovamento dei loro corpi è stato Stefano Passarini, il sindaco di Costermano che si era subito attivato dando l’allarme sulla scomparsa.

