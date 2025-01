La Nato mostra i muscoli alla Russia di Vladimir Putin e alla Cina di Xi Jinping. Con i movimenti logistici del Posto di Comando della Forza di Reazione Alleata (Allied Reaction Force, ARF), Steadfast Dart 2025 (STDT25) è pronta all’avvio. L’esercitazione è il primo dispiegamento su larga scala dell’ARF sin dalla sua istituzione lo scorso anno. Ha lo scopo di testare le capacità e le procedure implementabili, nonché l’interoperabilità tra chi contribuisce con le truppe e le nazioni ospitanti.

L’esercitazione dimostra la capacità della Nato di dispiegare rapidamente le forze dall’Europa per rafforzare la difesa del suo fianco orientale. Questo rinforzo si verificherà durante uno scenario di conflitto emergente simulato con un avversario “near-peer”, che mostra la capacità ARF di condurre e sostenere operazioni complesse su migliaia di chilometri e in qualsiasi condizione. Parteciperanno circa 10.000 effettivi da 9 alleati: forze aeree, terrestri, marittime e speciali. STDT25 si tiene in Romania, Bulgaria e Grecia con il sostegno delle nazioni ospitanti per dimostrare la reattività della Nato nel fornire significativi effetti di deterrenza. Saranno condotte dimostrazioni pratiche di capacità, comprese operazioni anfibie, capacità aerea “live-fire” e manovre combinate in tutti i domini.

L’ARF ha sostituito la Nato Response Force (NRF) il 10 luglio 2024, come in precedenza già raccontato da askanews. Si tratta di un elemento cruciale per la deterrenza e la difesa dell’area euro-atlantica, garantendo che la Nato sia pronta a rispondere rapidamente ed efficacemente a qualsiasi minaccia in un contesto di sicurezza in evoluzione. Nel nuovo modello di forza della Nato (NFM) si mira a rendere l’Alleanza più forte e in grado di scoraggiare, se necessario, qualsiasi potenziale avversario, l’ARF è stata specificamente progettata per integrare i piani regionali della Nato concordati da tutti gli alleati al vertice di Vilnius nel 2023.

Questa forza offre all’Alleanza una capacità strategica, ad alta prontezza, generata dalla forza, multi-dominio e multinazionale che può essere schierata e impiegata immediatamente per ordine del Comandante Supremo Alleato Europa (SACEUR) per rafforzare la deterrenza in tempo di pace e di crisi e sostenere la difesa dell’Alleanza.