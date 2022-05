Il premier svedese, Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto, stati ricevuti oggi alla Casa Bianca dal presidente americano, Joe Biden. Al centro dei colloqui le domande di adesione alla Nato presentate dai due Paesi e il rafforzamento della partnership con gli Stati Uniti.

Nato, Biden: “L’Alleanza atlantica è importante, efficace e necessaria come non mai”

“Offro il forte sostegno all’adesione alla più potente Alleanza del mondo a Svezia e Finlandia” ha detto Biden al termine nell’incontro Andersson e Niinisto. “Non c’è dubbio che la Nato oggi sia importante – ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti -, efficace e necessaria come non mai. Avere due nuovi membri nel nord rafforzerà la nostra sicurezza e quella dei partner della Nato”.

“Di fronte all’aggressione – ha detto il presidente americano parlando della guerra in Ucraina – la Nato non è diventata più divisa o più debole, ma è più unita e più forte per affrontare la sfide del nostro tempo e il futuro che ci aspetta”.

“La decisione si Finlandia e Svezia di candidarsi – ha proseguito il presidente americano – un ulteriore passo avanti. Restando uniti oggi rigettiamo un crimine che è stato perpetrato e vogliamo ribadire ancora più forte che siamo ‘tutti per uno, uno per tutti’. Perché la Nato è forte non solo grazie alla potenza militare, ma per la sua unità e per la democrazia in azione”.

Al termine del colloquio con la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto, il presidente Biden ha annunciato che la sua amministrazione sta trasmettendo al Congresso Usa i documenti per l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia.