Naufragio Crotone, Schlein: “Piantedosi si dimetta”

“Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura (sul naufragio di migranti a Cutro ndr), ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti”. È quanto ha detto la neosegretaria del Pd, Elly Schlein, rivolgendosi, dai banchi della Commissione Affari costituzionali della Camera, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Per la Schlein quanto avvenuto a Cutro è gravissimo e dunque è opportuno che Piantedosi si dimetta

Prima di lei, avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs) e più volte, nelle ultime ore, anche i parlamentari del M5S. “Rimarco – ha aggiunto il segretario dem – l’assenza grave della voce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non solo su quello che è avvenuto in questi giorni a Crotone, ma anche su quello che è avvenuto a Firenze. Quella è stata una aggressione di tipo squadrista che non può essere giustificata. Stigmatizzo le parole del ministro Valditara sulla preside che si è solo rivolta ai suoi studenti per sollecitare maggiore attenzione”.

“Utilizzeremo ogni atto ispettivo sulle responsabilità del ministro dell’Interno Piantedosi”

“Utilizzeremo ogni atto ispettivo sulle responsabilità del ministro dell’Interno Piantedosi, ma anche dei ministri Giorgetti e Salvini” ha annunciato la Schlein. “Sono rimasta molto colpita dalle sue parole – ha detto ancora il segretario del Pd rivolgendosi a Piantedosi -. Credo che le sue dichiarazioni dopo la strage di Crotone siano suonate a tutta Italia indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabili e non adeguate al ruolo”.

“Le persone che partono fuggono da qualcosa – ha detto ancora Schlein -, da situazioni che lei dall’alto dei suoi privilegi probabilmente non ha mai vissuto neanche da lontano Queste dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Quindi voglio chiederle chi è lei per stabilire che cosa giustifichi o meno la disperazione se la scelta è molto spesso tra il rischio di morte per tortura o il rischio in mare. Perché non si è fatto l’altra domanda, quella giusta, cioè quale alternativa hanno e cosa le istituzioni italiane ed europee possono fare per costruire un’alternativa per chi fugge in cerca di protezione internazionale e ne ha diritto”.

“Perché non c’è stato l’intervento della Guardia Costiera?”

“Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quello che è accaduto” ha aggiunto Schlein ricordando che il comandante della Capitaneria di porto di Crotone “ha detto che quelle persone si potevano salvare”. “Perché non c’è stato l’intervento della Guardia Costiera che forse avrebbe potuto evitare questa strage?” ha chiesto a Piantedosi la leader del Pd.

“Anche solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni”

“C’erano molte persone e si avevano gli strumenti per capire che quelle persone erano a rischio. Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini, ma dal punto di vista delle responsabilità politiche, anche solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e per Meloni una riflessione molto profonda”, ha aggiunto.

