Navi russe nel Mediterraneo: la flotta italiana ha ricevuto l’incarico di sorvegliarle

Navi russe nel Mediterraneo: è arrivata la conferma dell’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis che ha dichiarato come la flotta italiana abbia ricevuto l’incarico di sorvegliare la situazione in un punto strategico sul piano degli equilibri internazionali.

Alcune navi russe si trovano nel mar Mediterraneo. Ritorna ancora una volta il pericolo in una posizione strategica come quella dell’Italia nel Mediterraneo. In un momento della guerra che vede l’Ucraina respingere il nemico dal proprio territorio. “Siamo già riusciti a liberare più di 1.800 città e villaggi ucraini dall’occupante. E ringrazio tutti gli Stati che ci aiutano a superare la tirannia russa proprio sul campo di battaglia”, ha detto Zelensky, citato da Ukrinform. “I soldati ucraini hanno cacciato gli invasori da Kiev, e questo è stato il primo punto di svolta nella guerra su vasta scala, ha mostrato la forza della nostra resistenza”, ha affermato ancora il presidente ucraino, ricordando che i soldati hanno liberato l’isola dei Serpenti e “da allora ogni occupante sa quale unica risposta ascolterà dagli ucraini a una qualsiasi delle sue invasioni”.

È arrivata la conferma della presenza delle navi russe ma allo stesso tempo l’incarico ricevuto della flotta italiana. “Confermo la presenza di navi russe nel Mediterraneo. Per cui a noi il compito di sorvegliare il Mediterraneo e controllare da vicino queste navi. Un forte messaggio dal punto di vista della comunicazione strategica che l’alleanza dà”. Lo ha detto il comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla fine della cerimonia di avvicendamento del Comando tattico dell’operazione Mediterraneo Sicuro (OMS). Inoltre, De Carolis ha sottolineato che “questo si traduce in un maggior numero di navi in mare, dunque uno sforzo più intenso per i nostri equipaggi, tant’è vero che anche in occasione di queste festività sono diverse le nostre navi in mare, alcune delle quali partite proprio qui da Taranto”.