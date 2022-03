“La Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video, annunciando che il suo governo, terminata la guerra in corso da 8 giorni, ripristinerà “ogni casa, ogni strada, ogni città”. Zelensky ha parlato in concomitanza dell’apertura, a Brest, in Bielorussia, dei negoziati Russia Ucraina. “Da noi avrete solo una resistenza feroce” ha detto il presidente ucraino nelle stesso video.

Zelensky: “Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città”

Ma mentre si attende il cessate il fuoco, tra le soluzioni a cui potrebbero giungere i negoziati Russia Ucraina, l’offensiva delle forze russe non si ferma. Diverse città e paesi hanno subito gravi danni in seguito ai bombardamenti ordinati da Mosca. Secondo Kyiv Independent, a Kharkiv i russi hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell’Assunzione della città, mentre a Okhtyrka decine di edifici residenziali sono stati distrutti. A Kiev, nella notte, dopo che era scattato l’allarme antiaereo, sono state udite quattro esplosioni, alcune in centro, altre vicino a una stazione della metropolitana. La città di Kherson, hanno confermato al New York Times, il sindaco Igor Kolykhaev e un alto funzionario del governo ucraino, è caduta in mano alle forze russe.

Durante un bombardamento a Kharkiv è morta Maryna Fenina, membro nazionale della Missione speciale di monitoraggio dell’Osce in Ucraina. In una nota dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha spiegato che Maryna è stata uccisa “mentre faceva provviste per la sua famiglia in una città che è diventata una zona di guerra”. “A Kharkiv e in altre città e paesi dell’Ucraina – ha scritto l’Ocse -, missili, proiettili e razzi stanno colpendo edifici residenziali e centri cittadini, uccidendo e ferendo civili innocenti, donne, uomini e bambini”.

Negoziati Russia Ucraina, Di Maio: “Dobbiamo tenere aperta la strada della diplomazia e del dialogo”

“Dobbiamo tenere aperta la strada della diplomazia e del dialogo, rimanendo in contatto con tutte le parti soprattutto per ottenere un cessate il fuoco nelle prossime ore, ma nel frattempo le bombe continuano ad esplodere e il popolo ucraino continua a soffrire” ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando il riavvio dei negoziati Russia Ucraina.

“In soli sette giorni abbiamo assistito all’esodo di un milione di profughi dall’Ucraina verso i paesi vicini”, ha annunciato in un tweet l’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. “Per molti altri milioni di persone – ha aggiunto -, all’interno dell’Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria salvavita”.