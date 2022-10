Debutta su Rai 2 Nei tuoi panni, il nuovo programma condotto da Mia Ceran che andrà in onda tutti i pomeriggi a partire dalle ore 17:00. La prima puntata verrà trasmessa lunedì 17 ottobre.

Nei tuoi panni, il nuovo format di Mia Ceran dedicato alla famiglia debutta su Rai 2

Un nuovo appuntamento quotidiano accompagnerà i telespettatori italiani a partire dal pomeriggio di lunedì 17 ottobre. Ogni giorno, alle ore 17:00, andrà in onda Nei tuoi panni, format affidato alla conduzione di Mia Ceran. Il programma, prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, è stato strutturato seguendo i linguaggi tipici del docureality con filmati e approfondimenti in studio. In questo modo, i componenti di una famiglia contemporanea di ogni tipo verranno spinti a mettersi in gioco e, soprattutto, a mettersi gli uni nei panni degli altri. Ogni settimana, infatti, sarà ospite in studio una famiglia e, ogni giorno, un membro della famiglia protagonista prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo sotto lo sguardo dei filmaker.

In studio, la conduttrice e suoi ospiti commenteranno i filmati e, con l’intervento di esperti come psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica famigliare e molti altri ancora, verranno dati preziosi consigli e suggerimenti. In questo modo, anche il pubblico a casa avrà modo di riflettere su una pluralità di questione che abitualmente riguardano il sistema famiglia.

Gli ospiti in studio della prima settimana

Nella prima puntata di Nei tuoi panni, i telespettatori faranno la conoscenza della famiglia Burzotta, composta da mamma Rosa, papà Francesco e i figli Mattia, 17 anni, e Greta, 16 anni.

Tra gli ospiti presenti in studio, invece, nel corso della settimana, saranno presenti lo psicoterapeuta Giancarlo Dimaggio, l’influencer Ludovica Di Donato, il prof. de “Il Collegio” Andrea Magi, l’influencer Francesca Levi D’Ancona, lo psicologo e psicoterapeuta nonché Presidente Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, l’attrice Ippolita Baldini, Natasha Stefanenko, il medito e psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai, l’avvocato Marisa Passera e la mediatrice familiare Beatrice Dalia.