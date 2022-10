Mia Ceran oggi: età, carriera, vita privata, fidanzato Federico Ferrari e figlio della giornalista

Chi è Mia Ceran, la giornalista alla quale è stata affidata la conduzione di Nei tuoi panni, il nuovo programma che andrà in onda nel pomeriggio su Rai 2?

Mia Ceran oggi: età e carriera

Nata a Treviri il 15 novembre 1986, Mia Ceran è una conduttrice televisiva e giornalista italiana originaria della Repubblica Federale di Germania. Figlia di padre tedesco che svolgeva la professione di dentista e di madre bosniaca, ha vissuto negli Stati Uniti d’America fino ai 13 anni. Ha poi vissuto a Roma. Nella Capitale, ha conseguito il bachelor’s degree in Business Administration presso la John Cabot University di Roma, parla correttamente cinque lingue ed è diventata giornalista professionista nel 2011.

Ha iniziato a collaborare con Mediaset dopo uno stage alla sede romana della CNN. Ha preso parte a Matrix, il talk di Canale 5, e a Studio Aperto su Italia 1. Dal 2011 al 2013, è passata a La7 come inviata del programma economico L’aria che tira e In onda estate. In Rai è approdata nel 2013, lavorando prima ad Agorà e poi conducendo Unomattina estate con Alessio Zucchini nel 2015 e nel 2016. Nella stagione 2015-2016, è diventata inviata e ospite fissa di Quelli che il calciocondotto da Nicola Savino e dalla Gialappa’s. Tra i programmi che ha condotto possono essere citati anche Rai dire Niùso Quelli che… dopo il TG mentre è stata ospite fisso di Improvviserai.

A partire dal 17 ottobre 2022, conduce il nuovo format televisivo Nei tuoi panni, in onda dal lunedì al venerdì.

Vita privata, fidanzato Federico Ferrari e figlio della giornalista

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mia Ceran è fidanzata con Federico Ferrari, manager della Diesel. Il 18 aprile 2021, prima tramite i suoi canali social e poi con un annuncio in diretta a Quelli che il calcio, ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio. Il piccolo Bruno Romeo è nato il 9 agosto 2021.