Neonato di 5 mesi muore annegato a Lampedusa: cade in acqua subito prima dello sbarco

Un neonato di 5 mesi è morto cadendo in mare a Lampedusa subito prima dei soccorsi per un barchino di migranti.

Tragedia a Lampedusa, dove un neonato di cinque mesi è morto dopo essere finito in acqua poco prima di uno dei tanti sbarchi delle ultime 24 ore. Il bimbo è finito in mare quando una barca con 46 migranti si è ribaltata, subito prima dell’arrivo dei soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera.

La tragedia è avvenuta alle 4:18 del mattino: poco prima delle operazioni di sbarco più persone sono finite in acqua. Sono state tutte recuperate, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare ed è stato ripescato solamente il cadavere.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, una volta finito in mare. La sua salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. La madre, invece, è stata portata nell’hotspot di contrata Imbriacola e per lei la polizia ha chiesto un supporto psicologico. La capitaneria di porto sta cercando di ricostruire quanto avvenuto.

Secondo quanto emerso finora, la tragedia sarebbe avvenuta poco prima dell’arrivo dei soccorsi da parte della motovedetta Cp290 della Guardia costiera, subito fuori dal porto. L’imbarcazione con i migranti si sarebbe rovesciata durante la navigazione, una volta visti arrivare i soccorsi. Tutte le altre persone finite in acqua sono state salvate.

Migranti, ieri record di sbarchi a Lampedusa

A Lampedusa proseguono i soccorsi e gli sbarchi autonomi di migranti. Nella giornata di ieri ci sono stati ben 110 approdi, per un totale di 5.112 persone sbarcate sull’isola. Dalla mezzanotte si sono registrati altri 23 arrivi per un totale di quasi mille persone. Sul molo ci sono decine di migranti ammassati e altri barchini in viaggio sono stati segnalati. Gli sbarchi non accennano a diminuire. Ora nell’hotspot di Lampedusa ci sono quasi 7mila migranti a fronte di una capienza di circa 800 persone.