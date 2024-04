Netanyahu: “Abbiamo colpito involontariamente persone innocenti di World Central Kitchen”

Le forze di Israele hanno colpito involontariamente gli operatori umanitari di World Central Kitchen. L’ammissione di responsabilità, in seguito al raid aereo dell’esercito israeliano su Gaza, in cui sono rimasti uccisi 7 operatori dell’Ong statunitense, arriva direttamente dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

L’ammissione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu: “Purtroppo abbiamo colpito involontariamente persone innocenti”

“Purtroppo abbiamo colpito involontariamente persone innocenti” ha ammesso Netanyahu dopo essere uscito dall’ospedale dov’era ricoverato per un’intervento a un’ernia, ammettendo esplicitamente le responsabilità di Israele nell’attacco a nord di Gaza in cui sono stati uccisi sette operatori umanitari di World Central Kitchen.

“Accade in guerra e noi indagheremo fino in fondo”

Si è trattato di un “tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito involontariamente persone innocenti nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto il primo ministro israeliano. “Accade in guerra e noi indagheremo fino in fondo. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto affinché ciò non accada più”, ha aggiunto Netanyahu.

Leggi anche: Sette operatori umanitari uccisi in un attacco dell’esercito israeliano a Gaza: stavano portando cibo ai civili