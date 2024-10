Il Nobel per l'Economia assegnato a Acemoglu, Johnson e Robinson per i loro studi sulle differenze di prosperità tra Paesi

Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese per le scienze. Sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. L’onorificenza è stata creata nel 1968 su iniziativa della Riksbank, la Banca centrale svedese, per affiancare i tradizionali premi sulle materie scientifiche.

Lo scorso anno il Nobel all’Economia era stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro. L’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985. I tre studiosi insigniti del premio Nobel all’economia “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni per la prosperità di un paese. Società con uno stato del diritto debole e i istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o miglioramenti. I tre studiosi ci hanno aiutato a capire il perché”, recitano le motivazioni lette durante l’annuncio.

Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul e insegna al Massachusetts Institute of Technology. Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, in Gran Bretagna e insegna a sua volta al Mit. Robinson è nato nel 1960 e insegna alla University of Chicago. Gli studi condotti dei tre economisti si sono concentrati sugli effetti di lungo termine della colonizzazione in vari paesi nel mondo, in particolare hanno evidenziato che dove invece di limitarsi a sfruttare popolazioni e risorse locali i colonizzatori hanno creato istituzioni e sistemi politici solidi e inclusive, questo ha portato benefici nel corso dei secoli successivi.

“Piuttosto che guardare al fatto che il colonialismo fosse giusto o sbagliato, abbiamo cercato di trovare le radici di alcune traiettorie istituzionali del passato coloniale. E abbiamo notato che c’è stata una vera divergenza istituzionale negli ultimi 500 anni tra i vari paesi, che ha portato a esiti storicamente differenziati”, ha spiegato Acemoglu, che dopo l’annuncio è stato intervistato in collegamento telefonico in diretta mentre si trovava ad Atene. “Quello che il colonialismo ha fatto è che ha trasformato le istituzioni e l’organizzazione di molte società nel mondo attorno al 500 e questo ha dato esiti diversi, le società ne hanno avuto effetti di lungo termine. È stato anche una sorta di esperimento naturale che ha diviso il mondo diviso in diverse traiettorie”, ha detto.