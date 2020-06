“Non scarico assolutamente nulla”. Salvini dopo aver spinto la gente a manifestare violando il divieto di assembramento snobba pure Immuni. Spacciando un’altra bufala: I dati personali sono a rischio

“Io non scarico assolutamente nulla”. E’ quanto ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, commentato l‘avvio della sperimentazione dell’App Immuni in quattro regioni italiane (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). “Gli italiani – ha aggiunto – chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quando non ci sarà questa garanzia, io non scarico nulla”. Una vera e propria bufala, quella riferito dal leader del Carroccio, perché l’App scelta dal governo per il contact tracing ha già superato una fase di accurati test ottenendo pure il via libera del Garante della privacy.