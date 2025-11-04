Pubblicate le dichiarazioni dei redditi di ministri e parlamentari: Nordio è il più ricco del governo, Meloni dimezza.

Giorgia Meloni dimezza i redditi mentre Carlo Nordio è il “Paperone” tra i ministri del governo. Sul sito della Camera sono state pubblicate le dichiarazioni dei membri dell’esecutivo, a partire dalla presidente del Consiglio: nel 2024 Meloni ha guadagnato 180.031 euro, ovvero meno della metà rispetto ai 459.460 euro dell’anno precedente. L’imposta lorda a suo carico è stata di 69.340 euro, con 6.274 euro di detrazioni. Nella documentazione viene riportato anche l’acquisto definitivo della prima casa, ovvero l’abitazione del Torrino oggetto di un’interrogazione parlamentare.

Nordio è il ministro più ricco: ecco tutte le dichiarazioni dei redditi pubblicate

Non è stata ancora pubblicata la dichiarazione di Matteo Salvini, mentre Antonio Tajani dichiara un reddito di 187.673 euro. Tra i ministri che hanno pubblicato le dichiarazioni, il più ricco è il titolare della Giustizia, Carlo Nordio, con un reddito di 259.716 euro. Per quanto riguarda gli altri esponenti del governo: Luca Ciriani dichiara 100.701 euro, Alessandra Locatelli 100.304 euro, Matteo Piantedosi 96.514 euro, Giancarlo Giorgetti 99.623 euro, Adolfo Urso 126.340 euro e Orazio Schillaci 102.176 euro.

Per quanto riguarda invece i parlamentari, svetta Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Supera invece i 2 milioni Giulio Tremonti. Passando poi ai leader di partito, si registrano i circa 250mila euro di Maurizio Lupi (Noi Moderati), i 122mila euro di Carlo Calenda (Azione), i 100mila di Angelo Bonelli (Verdi), i quasi 99mila di Nicola Fratoianni (Si) e i 98.471 di Elly Schlein (Pd).