Nuova impennata dei contagi. Isolati 1.326 casi nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri. Effettuati oltre 100mila i tamponi in un giorno

Torna a salire il numero dei contagi individuati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi al Covid-19 sono 1.326 (+348 rispetto a ieri). Diminuisce, invece, il numero dei decessi, 6 rispetto agli 8 di martedì, per complessive 35.497 vittime. Il totale delle persone attualmente positive, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è 27.817 (+1.063). I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 271.515. Sono 109 i malati ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 1.437 i ricoverati con sintomi (+57), 26.271 (+1.004) quelli in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero di tamponi effettuati risale a quota sono 102.959, circa 20mila in più di ieri. Le Regioni più colpite sono la Lombardia (con 237 nuovi casi), il Veneto (163) e il Lazio (130). Solo il Molise non ha fatto registrare casi nell’ultima giornata.