Nuova ondata di migranti. Il Comune di Napoli non sa dove metterli

Esaurito ogni spazio a Napoli, per molti migranti non c'è che la strada. Le Onlus costrette a scegliere chi aiutare e chi no.

Non ci sono più posti, Napoli è al collasso. È un’emergenza senza fine quella dei migranti e può solo peggiorare. A dirlo è Luca Trapanese, l’assessore comunale al welfare, che ammette a La Notizia la gravità della situazione. “Sono molto preoccupato – afferma – perchè la stima dei profughi in arrivo in tutto il 2023 era di 50mila persone, mentre ne sono già arrivate 80mila, e siamo ancora ad ottobre”. Lunedì scorso al porto di Salerno ha attraccato la nave dell’Ong Medici Senza Frontiere, Geo Barents, con 258 migranti a bordo (tra cui 38 donne e 56 minori, 26 dei quali non accompagnati) soccorsi in mare e provenienti da Siria, Egitto, Bangladesh, Sudan, Sierra Leone e Pakistan. Uomini, donne e bambini che fuggono dalla povertà e dalla guerra, sperando di trovare in Italia un futuro quantomeno dignitoso. Ma, il più delle volte non è così.

“Ogni giorno – aggiunge Trapanese – abbiamo almeno quattro o cinque persone da collocare, e le comunità sono stracolme. Nonostante ci sia un’ottima sinergia tra Comune, Prefettura e l’Asl Napoli 1 Centro, guidata dal direttore generale Ciro Verdoliva, siamo in una difficoltà senza precedenti. Gli enti del Terzo Settore non rispondono più alle chiamate perchè non riescono a trovare operatori disponibili. Non ci sono strumenti ne luoghi per l’accoglienza e questo comporta un altro problema: i migranti che non riusciamo a seguire con programmi di assistenza poi ce li troviamo in strada”.

Sono infatti in aumento il numero dei senza fissa dimora, e per questo martedì scorso nella sede del Consiglio Comunale, in via Verdi, si è svolta una riunione d’urgenza dell’apposita commissione, per rispondere in qualche modo a questa nuova emergenza, in particolare sul territorio della terza Municipalità. Le cinque unità di strada presenti in città sono costantemente impegnate ma hanno mezzi limitati; a breve sarà attiva una centrale operativa che coordinerà le varie attività e sarà anche prevista la presenza di un neuropsichiatra.

Il nodo della questione, però, non sta solo nel gran numero di arrivi e nell’assenza di strutture ricettive adeguate, quanto nella carenza di operatori qualificati nell’accoglienza e la gestione dei migranti, come denuncia Valeria Auricchio, componente della direzione tecnica dell’area migranti di Arci Mediterraneo. “Non abbiamo più posti – dice sconsolata – e siamo costretti ad accogliere solo le categorie più vulnerabili, cioè mamme con bambini, persone con problemi sanitari, nuclei familiari. Così gli uomini singoli sono abbandonati a loro stessi, e questo inevitabilmente incrementa la loro presenza nelle strade.

Oltre alla carenza di strutture riscontro anche un ridotto numero di operatori che abbiano un minimo di esperienza con i migranti, e ciò aggrava ancor di più le nostre condizioni di lavoro”. Un altro dato drammatico riguarda i minori non accompagnati. Arci Mediterraneo li assiste in due progetti specifici: uno a San Giorgio a Cremano e un altro a Casoria, ma anche in questo caso i posti sono esauriti. “C’è un problema politico – denuncia Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas. “Queste persone – spiega – prima di arrivare dovrebbero già sapere dove saranno collocate. Invece non accade nulla di tutto questo e si illudono di trovare opportunità. È una situazione drammatica, abbiamo aumentato alcuni posti nei dormitori da 35 a 75, nel periodo invernale si apriranno altre strutture per garantire una difesa minima dal freddo, ma così non si va avanti. E la collaborazione tra Comune, Regione, Prefettura, Asl, Chiesa, Croce Rossa, Protezione Civile non basta”.

Un allarme che riguarda soprattutto i giovani, conclude poi Suor Pitrella: “Tra i senza dimora ci sono troppi ragazzi. La diocesi garantisce almeno 1500 pasti al giorno, e a volte anche di più, e mi riferisco solo alla mensa. Ciò che mi addolora è che tanti migranti finiscano in strada a causa dell’assenza di strutture”.