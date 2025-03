Nuovo affondo di Trump a Zelensky: “Non vuole la pace, non lo tollereremo a lungo”

Trump attacca ancora Zelensky, sostenendo che non voglia la fine della guerra: "Non lo tollereremo ancora a lungo".

Se qualcuno avesse ancora dubbi sui rapporti con Volodymyr Zelensky, Donald Trump li dissipa con una nuova dichiarazione contro il presidente ucraino. L’inquilino della Casa Bianca commenta su Truth le parole di Zelensky, secondo cui la fine della guerra con la Russia è molto lontana.

“Queste sono le peggiori dichiarazioni che avrebbe potuto fare Zelensky”, secondo il presidente Usa. Che afferma di non voler tollerare “ancora a lungo” la posizione del suo omologo ucraino sul cessate il fuoco. “Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America”, afferma ancora Trump attaccando il presidente di Kiev.

Trump di nuovo contro Zelensky

Nelle scorse ore, prima di partire da Londra, Zelensky aveva parlato dell’accordo con la Russia per la fine della guerra, sostenendo che sia ancora “molto lontano”. Proprio da queste parole riparte Trump, sostenendo che le affermazioni portano gli Stati Uniti a non tollerare ancora a lungo la posizione ucraina.

Per Trump è Zelensky che non vuole la pace “finché avrà il sostegno statunitense” e anche “gli europei durante gli incontri avuti con lui hanno detto con chiarezza che non possono portare a termine il lavoro senza di noi”. Probabilmente, secondo Trump, queste non sono “grandi affermazioni” come “dimostrazione di forza contro la Russia”. Proprio oggi Trump potrebbe decidere di fermare l’invio di armi all’Ucraina e queste parole sembrano essere la premessa a una scelta di questo genere.