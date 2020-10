Nuovo record di contagi. Diecimila in 24 ore e con meno tamponi. Le vittime sono 55, in calo rispetto a ieri. In Lombardia il 25 per cento dei casi

Nuovo record di contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi casi sono 10.010 (+1.206 rispetto a ieri) con 150mila tamponi (-12mila). Rispetto a ieri si registra, tuttavia, un calo dei decessi: 55 (-28 rispetto a giovedì). La Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (+2.419), seguita dalla Campania (+1.261) e dal Piemonte (+821). Il numero degli attualmente positivi sale a 107.312 (+8.046) di cui 6.178 ricoverati con sintomi (+382) e 638 in terapia intensiva (+52). I pazienti al momento in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi, sono 100.496. Quelli guariti o dimessi sono 1.908 in più rispetto a ieri.