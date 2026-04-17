Aron D’Souza conosce bene il prezzo della verità. Nel 2016 ha guidato la strategia legale che ha portato al fallimento di Gawker Media: dieci anni di battaglie finanziate da Peter Thiel, fino alla sentenza da 140 milioni che ha costretto la redazione a chiudere. Quell’operazione D’Souza la chiama “filantropia”. Adesso l’ha industrializzata. Si chiama Objection: startup lanciata il 15 aprile 2026 con seed funding da Thiel e dall’imprenditore tech Balaji Srinivasan. Basta pagare 2.000 dollari e chiunque può contestare un articolo, attivando quello che D’Souza chiama un “processo giudiziario in 72 ore”. La promessa è quella dell’accountability. Il prodotto è altro.

Come funziona la macchina

Si carica l’articolo contestato, si presenta la propria contro-evidenza, una squadra di investigatori freelance, ex agenti di Fbi, Nsa e Cia, raccoglie materiale aggiuntivo. Tutto confluisce in un pannello di modelli AI di OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral e Google, istruiti ad agire da “lettori medi” e valutare le prove affermazione per affermazione. Il risultato è l’Honor Index: punteggio numerico di integrità e track record del giornalista.

La gerarchia delle prove è il nodo. In cima i documenti primari: email ufficiali, fascicoli regolatori, atti depositati. Quasi all’ultimo posto le fonti anonime. Un’inchiesta che si regge su testimonianze riservate parte con un handicap strutturale. Il giornalista può rivelare informazioni sulla fonte per alzare il punteggio, oppure accettare uno score penalizzante. Se non partecipa, la piattaforma restituisce un verdetto “indeterminabile”. C’è poi Fire Blanket, attivo su X via API: etichetta le storie come “under investigation” nei feed pubblici prima di qualunque valutazione.

Il precedente che D’Souza non cita

D’Souza sostiene che il sistema democratizza l’accountability giornalistica. Lui stesso ne è la smentita. La vicenda Gawker è il manuale di come un miliardario possa usare la leva giuridica per distruggere una redazione. Al lancio ha dichiarato all’agenzia Business Wire: “Il contenzioso Gawker ha richiesto dieci anni e milioni di dollari. Objection industrializza questo processo”. Stesso risultato, 72 ore, 2.000 dollari. Chris Mattei, avvocato del Primo Emendamento, ha definito il sistema “un racket di protezione high-tech per i ricchi e i potenti”. Jane Kirtley, professoressa di diritto e etica dei media all’Università del Minnesota, ha posto la domanda senza risposta: perché si dovrebbe presumere che un modello AI sia più affidabile del giornalista che ha condotto la ricerca?

A 2.000 dollari a contestazione la “democratizzazione” esclude quasi tutti. Resta accessibile a corporations, politici e lobby con capitali per inondare qualunque redazione di sfide seriali. Il costo di un’inchiesta scomoda smette di essere un risarcimento in tribunale e diventa l’attenzione editoriale bruciata a rispondere a contestazioni automatizzate.

Il vero bersaglio

Una fonte che valuta se parlare con un giornalista calcola già il rischio personale, professionale, a volte fisico. Objection aggiunge una variabile: la storia che quella fonte ha reso possibile potrà essere contestata da chiunque abbia una carta di credito, ricevere l’etichetta “under investigation” su X prima che qualcuno legga le prove, e produrre un punteggio basso sull’Honor Index perché la fonte è anonima. Meno fonti disposte a parlare, meno giornalismo investigativo.

Quando D’Souza dichiara “la verità non è più controllata dagli editori, viene arbitrata”, descrive un trasferimento di potere dall’istituzione giornalistica, con tutti i suoi difetti, a un sistema privato opaco finanziato da miliardari tecno-libertari. Il giornalismo ha bisogno di essere controllato. Ma il controllore conta quanto il controllato. E Thiel lo sa da dieci anni.