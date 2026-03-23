Si parla sempre meno del conflitto in Ucraina, ma questo non significa che la situazione sia migliorata. Anzi in queste ultime ore da Kiev danno conto di una nuova recrudescenza del conflitto, con la Russia di Vladimir Putin che sta sferrando sempre più attacchi, aumentando la pressione su Volodymyr Zelensky e sul suo esercito.

Stando a quanto riferiscono le autorità ucraine, le forze russe spingono su più fronti contemporaneamente e lo fanno con crescente veemenza nel tentativo di sfondare il fronte difensivo. Tanto per capirci, secondo Kiev, in quattro giorni si sono registrati ben 619 assalti, segno che lo zar russo vuole approfittare del caos internazionale causato dal conflitto mediorientale.

La Russia aumenta gli assalti in Ucraina

A raccontare questa nuova escalation è Oleksandr Syrsky, secondo cui le direttrici più calde del conflitto sono a Pokrovsk e Oleksandrivka. Ciò non toglie, precisa il fedelissimo di Zelensky, che i combattimenti infuriano “lungo tutta la linea del fronte”, mettendo sotto pressione la resistenza ucraina.

Un tour de force a cui, però, le truppe ucraine stanno resistendo con tutte le loro forze, di fatto contenendo l’offensiva russa. Il problema è che se non arriveranno presto nuove armi, Kiev avrà sempre più difficoltà nel difendersi e per questo Zelensky, ancora una volta, si è appellato agli alleati occidentali per “non dimenticare” il conflitto ucraino.

La scia di sangue

Quel che è certo è che mentre i militari russi e ucraini si scontrano, a pagare il prezzo maggiore sono soprattutto i civili che, troppo spesso, rimangono invischiati nello scambio di colpi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono restirati almeno sette morti e diciassette feriti. Particolarmente critica la situazione a Zaporizhzhia dove le vittime sono state tre, e a Donetsk dove c’è stato un altro morto. Attacchi russi che si sono concentrati anche su Kherson, Dnipropetrovsk, Sumy, e Kirovohrad.

Combattimenti che, complice lo stallo delle trattative diplomatiche, sembrano destinati ad allontanare ulteriormente la pace.