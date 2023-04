Oggi a Milano il corteo contro i disastri della Sanità lombarda

Il Movimento 5 Stelle Lombardia parteciperà oggi pomeriggio alla manifestazione “Sani come un pesce?”, organizzata da Medicina democratica in Piazza Duomo a tutela del Servizio Sanitario Pubblico. Paola Pizzighini (nella foto), consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che sarà insieme ai colleghi Paola Pollini e Nicola Di Marco, dice a La Notizia: “A ottobre 2021 siamo scesi in piazza contro la (non)riforma Moratti-Fontana. A quasi due anni di distanza, purtroppo, la realtà ha confermato i nostri peggiori timori. Da Regione Lombardia zero risultati in materia di liste d’attesa, che anzi sono aumentate”.

Il M5S Lombardia parteciperà oggi pomeriggio alla manifestazione “Sani come un pesce?”, organizzata da Medicina democratica

“Da Fontana e dal neo-Assessore Bertolaso solo misure spot, ma nessun passo in avanti per quanto riguarda l’agenda unica di prenotazione pubblico-privato che doveva essere operativa, e a livello tecnico lo sarebbe pure peccato manchi la volontà politica, già da diversi anni”, aggiunge Pizzighini, “le Case della Comunità erano in principio una buona idea, sono state trasformate in scatole vuote, dove mancano medici e servizi”.

E ancora: “I medici di base non ci sono e non ci sono risposte concrete in termini di nuove assunzioni. Le paghe dei professionisti della sanità sono in alcuni casi indecorose, mentre i Pronto soccorso collassano perché le tanto sbandierate promesse sulla medicina territoriale si sono tradotte in un nulla”. “La responsabilità di tutto questo”, conclude l’esponente pentastellata, “è di Regione Lombardia e del centrodestra che la governa da quasi trent’anni”.