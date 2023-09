Oggi la passerella di Meloni e von der Leyen a Lampedusa

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, stamattina visiteranno Lampedusa, alle prese in questi giorni con l’emergenza migranti. L’arrivo dell’aereo presidenziale è previsto all’aeroporto alle 9.45.

In sei giorni a Lampedusa sono sbarcati oltre undicimila migranti. Quasi duemila quelli ancora presenti nell’hotspot

Meloni e Von der Leyen, accompagnate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, saranno accolti dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal prefetto di Agrigento, Filippo Romano. La delegazione si recherà quindi all’hotspot dell’isola, e a seguire al Molo Favaloro. Poi il ritorno in aeroporto, dove intorno alle 11.20 Meloni e Von der Leyen dovrebbero tenere un punto stampa, prima del rientro a Roma.

Quasi duemila i migranti ospitati nell’hotspot

Al momento sono circa duemila i migranti ospitati nell’hotspot di Lampedusa. Circa 1.150 sono sbarcati nel ultime 24 ore, compresi gli ultimi – finora – 144, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce. Nella giornata di ieri sono stati 23 i barchini approdati per un totale di oltre mille persone. I migranti arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, alle 7, c’erano 1.950 ospiti. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 640 migranti che raggiungeranno Catania con la nave “Veronese”.

Nella settimana dall’11 settembre a oggi, secondo quanto riferisce l’Adnkrono, sono sbarcati a Lampedusa 11.560 migranti. Nello stesso periodo sono stati trasferiti 9.752 migranti con 23 vettori diversi. Nel dettaglio, l’11 settembre sono arrivato 1.997 migranti, il 12 settembre 4.829, il 13 settembre 2.172 persone, il 14 settembre 854, il giorno dopo 527, per arrivare ai 1.037 di ieri. Questa mattina, fino alle 8 sono arrivate 144 persone.

La Croce Rossa non sta allestendo una tendopoli

La Croce Rossa Italiana in una nota sottolinea che, “contrariamente ad alcune notizie di stampa diffuse tra ieri e oggi, non sta allestendo nessuna tendopoli a Lampedusa”. “Inoltre – prosegue la nota – non è nei programmi della Croce Rossa l’attivazione di tendopoli su un’isola che continua a vedere un grande spirito di collaborazione tra la CRI e la comunità locale, verso la quale la Croce Rossa sta mettendo a disposizione anche dei servizi. L’unico centro gestito dalla CRI sull’isola, come noto, è l’hotspot di Contrada Imbriacola, all’interno del quale stamattina ci sono circa 1.500 persone e sono previsti trasferimenti in giornata”.