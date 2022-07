Olbia, incendio: le fiamme minacciano le case. I Vigili del Fuoco sul posto

Olbia, incendio scoppiato intorno alle 12.40. Le fiamme si sono sviluppate a causa delle grosse temperature e del forte vento. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato allo sviluppo del fuoco.

Olbia, incendio: le fiamme minacciano le case

Un grosso incendio è scoppiato ad Olbia nel quartiere di Tilibbas. Le fiamme sono state innescate dalle alte temperature e dal vento molto forte. C’è tanta paura e pericolo perché il fuoco si sta spingendo verso alcune case, vicino all’hotel Hilton. Il traffico è stato bloccato. In pericolo anche animali che vivono nella zona. Secondo le informazioni che sono arrivate, l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 12.40.

I Vigili del Fuoco sul posto

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. In volo un elicottero del Corpo forestale per le operazioni di spegnimento del rogo, che sono ancora in corso. Il fumo è ben visibile da tutta la città. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo alimentato forse dal vento.

