Prima i sabotaggi delle reti ferroviarie e telefoniche, poi le polemiche sui villaggi degli atleti per via del cibo scadente e alcuni arbitraggi shock, e ora sulle Olimpiadi di Parigi 2024 si abbatte un’altra rogna: il fiume Senna. Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, in seguito agli ultimi risultati delle analisi, ha annunciato che la gara maschile di triathlon, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata a domani, mercoledì, a causa della qualità dell’acqua della Senna ancora insufficiente nonostante “un miglioramento nelle ultime ore”, si legge nel comunicato.

Infatti, dopo le forti piogge verificatesi il 26 e 27 luglio – in particolare durante la cerimonia di apertura di Parigi2024 – la qualità dell’acqua della Senna è peggiorata e la ricognizione della parte balneabile era già stata annullata domenica e lunedì. Ma mentre era stata decisa una giornata (2 agosto) per un possibile rinvio degli eventi, l’organizzazione ha scelto di far disputare la gara maschile subito dopo quella femminile, per il momento prevista ancora per domattina.

Oggi è previsto anche un incontro con i tecnici di tutti i Paesi per un aggiornamento sulle ultime informazioni pratiche, mentre il contingency day previsto per il 2 agosto rimane ancora la soluzione di ripiego, anche se l’annuncio di ulteriore pioggia nei giorni a venire suggerisce che la soluzione migliore sia effettivamente gareggiare domani.

Quel che è certo è che si tratta di uno smacco per la Francia di Emmanuel Macron che proprio in vista delle Olimpiadi, aveva investito 1,4 miliardi di euro per rendere balneabile il fiume Senna. Un progetto che, evidentemente, non è andato come sperato e che, secondo tanti esperti, è già derubricabile a “flop”.